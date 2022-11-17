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الخميس، 17-11-2022 12:59 م

السفارة الأميركية تؤكد أهمية زيارة مساعد وزير الخارجية للأردن

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - أكدت السفارة الأميركية في عمان، أهمية زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لمكتب شؤون السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز للأردن، في تعزيز الشراكة بين البلدين .

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وقالت السفارة في بيان اليوم، ان زيارة نويز الرسمية للأردن التي تختتم اليوم الخميس تهدف إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع الأردن، مشيرة الى أن نوبز ترأست خلال زيارتها وفد اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك في الفترة ما بين 13 إلى 17 تشرين الثاني.


وأشارت السفارة الى أن نوبز قامت خلال الزيارة بتسليط الضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والأردن في تقديم الدعم الإنساني الضروري والعاجل للاجئين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المنطقة.


وبحسب البيان قالت مساعد وزيرة الخارجية: "نقدر الجهود التي يبذلها الأردن لتأمين وصول اللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل الرسمي".


 




 

 


 

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