المياه: جميع المصادر المائية في الأردن آمنة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت وزارة المياه والري سلامة ومأمونية المياه التي تصل إلى المواطنين للاستخدام سواء أكانت لغايات الشرب أو الزراعة، وفق الناطق الإعلامي باسمها عمر سلامة.

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وقال سلامة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتم تطبيق المواصفة الأردنية للتأكد من سلامة جميع المصادر المائية في الأردن قبل ضخها وتزويد المواطنين بها، لافتا إلى أنه لا يوجد مخاوف من وصول مياه ملوثة إلى المواطنين لأنه لا يتم ضخ متر مكعب واحد عبر الشبكات قبل التأكد من صلاحيته.



وأضاف أنه يتم إجراء فحوصات مخبرية على مدار الساعة للتأكد من صلاحية المياه، لافتا إلى أنه عند رصد أي عكورة أو أنها غير صالحة للاستخدام حفاظا على سلامة الموطنين.



وأشار سلامة إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية بشأن التأكد من صلاحية المياه للاستخدام.