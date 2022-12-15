الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 15-12-2022 10:03 م

السفارة الاميركية بالأردن تُحذر وتمنع رعاياها من السفر الى 4 محافظات - أسماء

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الوكيل الاخباري - جددت السفارة الامريكية في الأردن رعاياها من السفر الى الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وقالت السفارة في رسالة تحذيرية، إنه وبسبب تقارير عن الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في جميع أنحاء الأردن وخاصة في الجنوب، تم منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه تتكرر حالات إغلاق الطرق والحوادث الأمنية ذات الصلة ولا يمكن التنبؤ بها، كما أن خدمات الطوارئ تواجه تأخيرات كبيرة عند الاستجابة لطلبات المساعدة.

وذكرت مواطنيها بأنه حتى الاحتجاجات التي يُقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى المواجهة وربما تتصاعد إلى أعمال عنف.

ودعت إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية وتجنب الحشود الكبيرة والاحتجاجات والبحث عن طرق بديلة في حال إغلاق الطرق . 

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