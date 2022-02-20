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الأحد، 20-02-2022 03:46 م

الموجة الرابعة تبدأ بالانحسار التدريجي.. انخفاض في إشغال "العناية الحثيثة" وارتفاع حالات الشفاء

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الوكيل الاخباري - بدأت موجة كورونا الرابعة التي تسببها متحور أوميكرون في الأردن بالانحسار التدريجي، كما توقعت لجنة الأوبئة، وذلك بتسجيل أعداد أقل في إصابات كورونا، وتسجيل نسبة فحوصات إيجابية أقل من الأسابيع الماضية، حيث سجلت قرابة 32% في ذروتها.

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وبدأت الإصابات بالانحسار التدريجي منذ نهاية الأسبوع الفائت، حيث جرى تسجيل أعداد أقل في الإصابات، إذ سُجلت في المملكة الاثنين 10085 إصابة جديدة، فيما سجلت 25 وفاة، وتراجعت نسبة الفحوصات الإيجابية الاثنين لتسجل 20.72%.

 

كما شهدت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الأقاليم الثلاثة تراجعاً طفيفاً، إذ سجّل إقليم الوسط نسبة إشغال 41% وهو الذي كان الأعلى بين الأقاليم، فيما سجلت 43% في إقليم الشمال، و19% في الجنوب.

 

ولا تزال أعداد المتعافين من الفيروس تسجل أرقاماً مرتفعة نسبياً، حيث سجلت الاثنين 18872 حالة شفاء، فيما انخفض عدد الحالات النشطة إلى 164392 بعد أن وصلت إلى نحو 200 ألف.

 

ورغم انخفاض عدد الحالات، إلى أن العاصمة عمان لا تزال الأعلى في عدد الإصابات، إذ بلغت 3618 حالة، تلتها محافظة اربد 1335 حالة.

 




 

 


 

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