الأحد 19-02-2023
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الأحد، 19-02-2023 07:40 م

السفارة النمساوية تحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن

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الوكيل الاخباري - استضافت السفارة النمساوية في عمان حفل بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات بين الأردن والنمسا بعنوان: "ليلة في فيينا"، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، وبمشاركة النائب الأول لبرلمان مقاطعة فيينا أرنست وولر.

وأشاد سموه خلال الاحتفالية بالعلاقات القوية التي تربط الأردن والنمسا منذ أمد بعيد، مشيرا إلى أنه وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، تم بذل جهود مشتركة في شتى مجالات الدبلوماسية، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، والتبادل بين الشعبين، والتي عززت التقارب الثقافي والتنمية المستدامة والشاملة.

وشدد سموه على تشجيع التعددية والتضامن بدلاً من التحريض والكراهية في وقت يواجه العالم (تحولات العصر).

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