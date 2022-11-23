السفيرة البريطانية تطلق برنامج الحماية الإنسانية

الوكيل الإخباري - أطلقت السفيرة البريطانية بردجيت بريند، اليوم الأربعاء، برنامجا جديدا للحماية الإنسانية في الأردن، بتمويل من المملكة المتحدة، في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل بماركا.

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وقالت السفارة البريطانية في بيان صحفي "سوف تقدم المملكة المتحدة 12.5 مليون جنيه استرليني على مدى 3 سنوات دعما لهذا البرنامج الذي يركز على حماية الأطفال، وتوفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الأجهزة الوطنية لتحسين الاستفادة من هذه الخدمات على المدى البعيد.



وأكدت السفيرة التزام الحكومة البريطانية بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم التي تحتاج للمساعدة في الأردن.



والتقت السفيرة مع موظفي المركز والمستفيدين من البرنامج للاطلاع على الخدمات المهمة المقدمة للأطفال والعائلات التي يدعمها البرنامج.



وبينت أن البرنامج يدعم خط مساعدة عبر الهاتف يوفر خدمات سرّية ومجانية في جميع أنحاء الأردن، مشيرة إلى حملة الأمم المتحدة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة التي تبدأ يوم 25 تشرين الثاني.



يشار إلى أن هذا البرنامج ينفّذه شركاء من مجلس اللاجئين الدنماركي، ومؤسسة نهر الأردن والمنظمة الخيرية للإنسانية والشمول.