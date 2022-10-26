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الأربعاء، 26-10-2022 04:01 م

الملك يستقبل وفد لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني - صور

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وفد لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني برئاسة النائب سارة شامبيون.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.


وثمن جلالة الملك دعم المملكة المتحدة للبرامج التنموية المنفذة في الأردن، بما في ذلك الدعم المقدم للاجئين والدول المستضيفة.


وأكد جلالته أهمية استمرار دعم اللاجئين السوريين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، رغم الأزمات الدولية والتحديات العالمية.






 




 

 


 

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