السفيرة الرافعي تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال كندا

الوكيل الإخباري - افتتحت السفيرة الأردنية في كندا صباح الرافعي، مساء أمس الأربعاء، الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال كندا الغذائي المقام في مدينه مونتريال.

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وحسب بيان اليوم الخميس، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية بالمعرض، أعربت السفيرة الرافعي خلال جولة بالجناح، بحضور الملحق الاقتصادي للسفارة الكندية في عمان لويس لاكاس، عن تقديرها للمؤسسات والشركات الأردنية المشاركة.



وثمنت جهود جمعية المصدرين الأردنيين الرامية للتعريف بالمنتج الصناعي الأردني وترويجه بالسوق الكندية، مشددة على ضرورة الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.



بدوره، لفت رئيس الجمعية أحمد الخضري، إلى أن معرض سيال كندا يعتبر من أهم المعارض الدولية بالتصنيع الغذائي في ظل المشاركة الواسعة فيه من مختلف دول العالم، ويمثل نافذة تسويقية للصناعات الغذائية الأردنية سواء داخل السوق الكندية وأسواق الدول المشاركة.



وبين أن الشركات المحلية المشاركة بالمعرض تعمل في مجال صناعات غذائية متعددة منها القهوة والتوابل والبهارات والحلويات، مبينا أن السوق الكندية تعتبر واعدة للصناعة الأردنية ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، حيث وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.



من جانبه، أشار مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إلى أن جمعية المصدرين ستواصل جهودها بالترويج للصادرات الصناعية الأردنية التي حازت مكانة كبيرة بالسوق الكندية، نظرا لجودتها وتميزها وتنافسيتها، وباتت مرغوبة من المستورد الكندي.



وبين أن تواجد الشركات الأردنية بالمعرض مهم جدا، ولا سيما أن المملكة واحدة من بين 4 دول عربية مشاركة فيه، لافتا لوجود إقبال كبير من الزائرين.



وأكد أبو رحمة، أن تواجد السفيرة الرافعي وافتتاحها للجناح يعكس الاهتمام الرسمي الكبير بالصناعة الأردنية والترويج لها، وفتح أسواق جديدة أمامها.



يشار إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن وكندا بلغت خلال العام الماضي 135 مليون دينار، حيث شكلت الصادرات الأردنية منها حوالي 90 مليون دينار .