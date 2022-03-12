السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

الوكيل الإخباري - ثمنت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي ضمن موازنة العام 2022.



وأضافت: "علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين".



وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مساعدة بـ1.65 مليار دولار للأردن، ضمن موازنة العام 2022.

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علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين. نثمن الدعم الذي اقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام ٢٠٢٢ والذي سيساهم في تخفيف الاعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم.علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين. pic.twitter.com/Qx2H38Y2Wo March 11, 2022

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