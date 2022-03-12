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السبت، 12-03-2022 01:39 م

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

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الوكيل الإخباري - ثمنت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي ضمن موازنة العام 2022.

وأضافت: "علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين".

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مساعدة بـ1.65 مليار دولار للأردن، ضمن موازنة العام 2022.

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