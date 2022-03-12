الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

الوكيل الإخباري - وافق الكونغرس الأميركي، على تخصيص 1,650 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن موازنة الولايات المتحدة للعام 2022.

اضافة اعلان



ووفق بنود الموازنة، فإن من هذه المبالغ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 845,1 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.



وعن توزيع هذه المساعدات، أظهر تقرير سابق لمركز أبحاث الكونغرس الاميركي، أن نحو 1,2 مليار دولار وجهت كمساعدات اقتصادية، والمبلغ المتبقي كمساعدات عسكرية.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









