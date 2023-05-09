السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لرئيسة هنغاريا

الوكيل الاخباري - قدم السفير هيثم صالح أبو الفول، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى هنغاريا، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر شندور بالعاصمة بودابست، حضرها عدد من كبار المسؤولين.



ونقل السفير أبو الفول تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة الهنغارية، وأمنياته الطيبة لها بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الهنغاري الصديق بمزيدٍ من النماء والازدهار.



من جانبها، طلبت الرئيسة الهنغارية نوفاك من السفير أبو الفول نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مُشيدة بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، ومؤكدة اهتمامها بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، ومتمنية للشعب الأردني دوام التقدم والرخاء.

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