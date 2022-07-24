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الأحد، 24-07-2022 05:56 م

السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة خلال لقائه وفدا من منصة "باز"، فرص زيادة الوصول للجمهور المصري، بصفتها أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي.

وضم الوفد كلا من المدير التنفيذي للمنصة مصعب الشرايري، والرئيس التنفيذي للتسويق شروق برهم، اللذين اطلعا السفير العضايلة على عمل المنصة والخدمات الإلكترونية والتواصلية التي تقدمها، والمشاريع المستقبلية لتوسيع دائرة المشتركين بها والمستفيدين من خدماتها.

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