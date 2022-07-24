انطلاق فعاليات المعرض الدولي للجامعات الأردنية في مصر غدا

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم غد الاثنين، فعاليات المعرض الدولي الأول للجامعات الأردنية في القاهرة، تحت رعاية السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة.

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ويشارك في المعرض الذي تنظمه مجموعة المكتب البيضاوي بدعم من وزارة التعليم العالي والسفارة الأردنية في القاهرة وهيئة تنشيط السياحة، نحو 20 جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية، بهدف تنشيط السياحة التعليمية في الأردن وتعزيز نهج الاستقطاب للطلبة العرب للدراسة في الجامعات الأردنية.



ويهدف المعرض، الذي سيقام في فندق الهيلتون - هليوبلس في القاهرة، ويستمر على مدار يومين، إلى توفير الفرص وتهيئة المناخ لمختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية الأردنية للتواجد تحت مظلة تشجيعية، تساعد في هذه المؤسسات للتعريف عن برامجها وسجلها التعليمي والأكاديمي وما توفره من تخصصات وبرامج أكاديمية بشكل مباشر.



ويتطلع إلى أن يستقبل المعرض على مدار يومي فعالياته، من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة العاشرة مساء، عددا كبيرا من ممثلي المؤسسات التعليمية المصرية والعربية المتواجدة في مصر والطلبة الراغبين باستكمال دراستهم وذوي طلبة، وتشجيعهم على الالتحاق بالجامعات الأردنية، عبر التأكيد على الميزات المتوفرة في البيئة التعليمية والمعيشية في المملكة.



ويتوافق المعرض مع جهود ترويجية أطلقتها السفارة الأردنية في القاهرة، عبر الملحقية الثقافية فيها، لتعزيز الاستقطاب للطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية ضمن تسهيلات ومزايا أكاديمية عديدة.