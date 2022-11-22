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الثلاثاء، 22-11-2022 11:17 م

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي

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الوكيل الاخباري - قدّم السفير عدلي قاسم الخالدي، يوم أمس الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الولايات المتحدة المكسيكية، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي.

ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس المكسيكي، وأمنياته الطيبة للشعب المكسيكي الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

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