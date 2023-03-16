الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

السفير الصيني يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

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الخميس، 16-03-2023 10:20 م

السفير الصيني يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، خلال لقائه اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن تشوان دونغ، تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية، ولا سيما المتعلقة بالتحديات المناخية والمياه والطاقة والزراعة.

وقال حداد، إن الزيارة تأتي في إطار توسيع آفاق التعاون بين الصين الشعبية والأردن، خاصة في المجالات العلمية والبحثية، ما يمهد إلى التعاون المثمر بين البلدين على أساس الشراكة الفاعلة في المجالات الزراعية والبيئة، خاصة في مجال الاستزراع السمكي، والزراعات الاستوائية، وإدخال المكننة الزراعية الحديثة، وتبادل الخبرات الزراعية بين الطرفين.

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