السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين

الوكيل الإخباري - هنأ السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال المملكة.

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واستذكر في مقطع مصور بثته السفارة القطرية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "كيف سار الملك المؤسس عبدالله الأول في بناء الدولة الأردنية المعاصرة ووضعِ لبنتها الأولى، وكيف حقق الاستقلال التام للأردن، وأكمل جلالة الملك طلال - رحمه الله - مسيرة الإنجازات.، وعلى مدى 47 عاما قاد الراحل الكبير جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- نهضة شمولية طالت جميع المجالات، ليسلم الراية في مسيرة عطاء لا تتوقف عند الهاشميين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني".



وأشار الى العقود الطويلة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني اللذين يحرصان على تعزيز التعاون الثنائي الوثيق في المجالات كافة.



ودعا السفير الله تعالى أن يحفظ الأردن والأسرة الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على الشعب الأردني نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار.





