السفير الكويتي: علاقتنا بالأردن نموذج يُحتذى والكويت من أكبر الدول المستثمرة في المملكة

الوكيل الإخباري-
قال سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الاثنين إن العلاقات الكويتية الأردنية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية وعنوانًا لتعزيز العمل العربي المشترك.اضافة اعلان
وأشار المري خلال تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا
) إلى أهمية زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن، وهي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم.
وأكد السفير المري أن العلاقة الكويتية الأردنية تتمتع بقوة ومتانة تحت قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرًا إلى تطابق المواقف والترابط بين البلدين الشقيقين في القضايا العربية.
وأضاف المري أن هذه الزيارة تأتي لتعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها الأردن في قلوب وأذهان شعب الكويت، مشيرًا إلى دعم الكويت الثابت للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.
وأكد المري أن العلاقات الكويتية-الأردنية تاريخية ومتينة، مشيرًا إلى وجود 73 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الكويت تُعد من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية نحو 20 مليار دولار في قطاعات النمو والتعليم والطاقة والصناعة وغيرها.
وختم تصريحه بالتأكيد على الترحيب الرسمي والشعبي الأردني بزيارة صاحب السمو أمير الكويت والوفد المرافق له، متمنيًا لهم زيارة ناجحة ومثمرة.