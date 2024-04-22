الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

قائد الشاباك جنوب غزة : نخوض حربا طويلة ومعقدة

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

أبرزها الأمن والمياه.. مباحثات معمقة بين الرئيسين التركي والعراقي في بغداد

إطلاق 8 صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

خبير مياه مصري: مخزون سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3

عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء

3822 شكوى حول تهرب منشآت من شمول عامليها بالضمان خلال 2023

الإثنين، 22-04-2024 01:00 م

السفير الكويتي: علاقتنا بالأردن نموذج يُحتذى والكويت من أكبر الدول المستثمرة في المملكة

flags-of-hashemite-kingdom-jordan-and-kuwait-vector-41045420


الوكيل الإخباري- قال سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الاثنين إن العلاقات الكويتية الأردنية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية وعنوانًا لتعزيز العمل العربي المشترك.اضافة اعلان


وأشار المري خلال تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى أهمية زيارة  أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن، وهي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم.

وأكد السفير المري أن العلاقة الكويتية الأردنية تتمتع بقوة ومتانة تحت قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرًا إلى تطابق المواقف والترابط بين البلدين الشقيقين في القضايا العربية.


وأضاف المري أن هذه الزيارة تأتي لتعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها الأردن في قلوب وأذهان شعب الكويت، مشيرًا إلى دعم الكويت الثابت للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد المري أن العلاقات الكويتية-الأردنية تاريخية ومتينة، مشيرًا إلى وجود 73 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الكويت تُعد من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية نحو 20 مليار دولار في قطاعات النمو والتعليم والطاقة والصناعة وغيرها.

وختم تصريحه بالتأكيد على الترحيب الرسمي والشعبي الأردني بزيارة صاحب السمو أمير الكويت والوفد المرافق له، متمنيًا لهم زيارة ناجحة ومثمرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713790046036

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

1713789305429

الأوقاف تنظم حملة تبرع بالدم لصالح الحسين للسرطان

file

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

662657c1a9e66

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

66262c2220114

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

1713785578568

ورشة تدريبية لرؤساء وأمناء صناديق الجمعيات التعاونية

أخبار متعلقة
3202418113413800122282

تغريدة جديدة من اللواء الدويري بشأن حالته الصحية

320242510146109926819

الأمين العام للأمم المتحدة: الملك عبدالله الثاني مناصر عالمي للسلام

image

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

620228202317253770229

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1 (1)

غوتيريش: الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة

01

3 آلاف عداد خاص و63 محطة شحن للسيارات الكهربائية