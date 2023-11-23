السفير سنان المجالي يقدم اوراق اعتماده الى دولة الكويت

الوكيل الإخباري- قدّم السفير سنان راكان المجالي، يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، أوراق اعتماده إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، خلال مراسم جرت في قصر بيان في العاصمة الكويت.



ونقل السفير المجالي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، وإلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

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وبدوره طلب ولي العهد دولة الكويت نقل تحيات أمير دولة الكويت الشقيقة وتحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار