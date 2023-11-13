وزيرة الاستثمار تبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية الاستثمارات الكويتية في المملكة، والتي تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية، والموزعة على العديد من القطاعات كالتمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية.

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جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، بحثت خلاله السقاف، مع السفير الكويتي في الأردن حمد المري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودولة الكويت الشقيقة، وضرورة البناء عليها خاصة في المجال الاستثماري.



وأشادت بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتي تجذّرت بحكمة قيادتي البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين لتشكل أنموذج في العمل العربي المشترك.



وخلال اللقاء، أكدت السقاف أن وزارة الاستثمار معنية بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، بالتشارك مع الجهات الحكومية كافة وتمكين القطاع الخاص من العمل، مبينة أن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 -2026 ركزت على العديد من الأسواق المستهدفة والتي من بينها دولة الكويت الشقيق.

