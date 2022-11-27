السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، والسفير العُماني لدى الأردن هلال بن مرهون المعمري، اليوم الأحد، سبل التعاون الاستثماري بين الأردن وعُمان وسبل تعزيزها وتطويرها.



وأكدت الوزيرة خلال لقائها السفير العماني، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة والمتينة بين البلدين، مشيرة إلى أنها تشهد تطوراً مستمراً في العديد من المجالات خاصةً الاقتصادية والاستثمارية.

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