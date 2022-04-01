الجمعة 01-04-2022
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الجمعة، 01-04-2022 08:39 م

السلط: وزير الشباب يرعى بروفات فعاليات شهر رمضان

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 الوكيل الاخباري - أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة النهوض بالمدينة الصناعية الواقعة في منطقة بطنا بهدف احياء المنطقة وتوفير فرص عمل للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.

وقال أبو قاعود خلال الاحتفال الذي أقيم برعاية وزير الشباب محمد النابلسي وبحضور رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ونائب محافظ البلقاء علي البطاينة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وابناء المجتمع المحلي للاطلاع على بروفة فعاليات شهر رمضان المبارك في ساحة ملعب المدينة الرياضية/ السلط أن هناك عدة برامج دينية وترفيهية وعروض ومسرحيات ومسابقات شبه يومية وتوزيع جوائز نهاية كل اسبوع طيلة ايام الشهر الفضيل .

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