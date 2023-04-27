المياه: ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين وخط ناقل للمياه يزود العاصمة عمان في منطقة الشونة الجنوبية.

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وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين قطر 1000 ملم وخط ناقل يزود العاصمة عمان لسحب كميات كبيرة لتزويد مزارع ، حيث قامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداء وإصلاح الخط وتصويب الوضع واعادة الأمور إلى طبيعتها وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالأمر وضبط المعتدين، علما بأن الاعتداءات على خط ناقل الزارة ماعين تكررت عدة مرات.

وثمنت سلطة المياه جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وقوات الدرك في إسناد حملتها لضبط جميع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة مناشدة الجميع التعاون مع كوادرها والابلاغ عن اية اعتداءات على الخط الساخن 065600100 .