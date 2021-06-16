السياحة: إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 17

الوكيل الإخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال النصف الأول من شهر حزيران، منشأتين سياحيتين، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 17 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن لجان الكشف نفذت 850 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية، شملت جميع محافظات المملكة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، و بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.



وبينت الوزارة أنها قامت بتنبيه 92 منشأة أخرى، ومنع وإيقاف منشأتين عن استقبال النزلاء، ومخالفة شخص من أحد مرتادي المنشآت السياحية، مشيرة الى التزام 576 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة. وشددت على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.



وأشارت الى أنها قامت بتكثيف جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، ولاسيما التي تقدم الارجيلة، بعد أن تم السماح لها، في خطة الفتح التدريجي للقطاعات وضمن خطة الوصول إلى "صيف آمن"، بتقديم الخدمة بالساحات الخارجية.



وبحسب بيان الوزارة، وجه وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية، بمضاعفة الجهود وتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بتدابير السلامة والوقاية الصحية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الارجيلة.



يشار الى أن فرق الكشف والتفتيش على المنشآت السياحية تشكلت من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

