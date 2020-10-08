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الخميس، 08-10-2020 08:33 م

السياحة: اردننا جنة مستمر ولم يتوقف سوى المبيت وتعليق الرحلات أيام الحظر

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، أن برنامج "اردننا جنة " للسياحة الداخلية ما زال مستمراً ولم يتوقف، مثلما يجري تداوله على بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الإجتماعي.
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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الخميس، أن ما يشاع عن توقف برنامج "اردننا جنة" غير صحيح، وأن ما جرى إيقافه فقط هو رحلات المبيت ضمن البرنامج إعتباراً من يوم الجمعة الماضي ولاعتبارات مالية ولغرض التقييم.

وبينت وزارة السياحة والآثار، أن رحلات يومي الجمعة والسبت ضمن برنامج "اردننا جنة" سيجري تعليقها إعتباراً من يوم غد الجمعة وللفترات المقبلة، وذلك التزاماً منها في إجراءات الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت، التي أعلنتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.


 




 

 


 

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