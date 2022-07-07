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الخميس، 07-07-2022 02:15 م

السياحة: غرفة عمليات لمتابعة جودة الخدمات للزوار

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة السياحة والآثار، جاهزية المواقع السياحية والأثرية والاستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها اتخذت بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لاستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.


وبينت أنه جرى وضع خطة كاملة وتشكيل فرق ميدانية مناوبة من الوزارة والهيئة والدائرة خلال عطلة العيد، لمتابعة الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.


وأوضحت الوزارة، أنه حرصاً منها على تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار المواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد، جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة للوزارة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، لتلقي جميع شكاوى وملاحظات الزوار، من خلال التواصل مع غرفة العمليات على رقم الهاتف التالي: ( 117777 ).

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