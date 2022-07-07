السياحة: غرفة عمليات لمتابعة جودة الخدمات للزوار

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة السياحة والآثار، جاهزية المواقع السياحية والأثرية والاستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها اتخذت بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لاستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.



وبينت أنه جرى وضع خطة كاملة وتشكيل فرق ميدانية مناوبة من الوزارة والهيئة والدائرة خلال عطلة العيد، لمتابعة الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.