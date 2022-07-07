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الخميس، 07-07-2022 01:47 م

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

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الوكيل الإخباري - حددت امانة عمان الكبرى دوام دائرة المسالخ من فجر أول أيام عيد الاضحى وحتى غروب اليوم الرابع، على أن تستمر خدماتها الاعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك طيلة أيام العيد.

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وسيقوم أطباء بيطريون من دائرة المسالخ في الامانة بفحص أضاحي المواطنين من خلال توزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة التي حددتها وأعلنت عنها.


وتقتصر عطلة عيد الاضحى لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وسيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني ايام العيد على أن يستأنف السوق اعماله الاعتيادية من صباح اليوم الثالث، علماً أنه لن يتم استقبال المنتجات البستانية يوم وقفة عرفة.


وأكدت الأمانة جاهزية الحدائق العامة وعددها 143 لاستقبال المواطنين طيلة أيام العطلة من الثامنة صباحا ولغاية العاشرة مساء، وحددت ساعات فتح حدائق الطيور من الثامنة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء، بالإضافة الى جاهزية 11 متنزها لاستقبال المواطنين .


كما حددت عمل جهاز النظافة في كافة مناطقها خلال عطلة العيد.


 




 

 


 

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