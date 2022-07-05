وكلاء السياحة: ارتفاع أسعار التذاكر يخفض حجوزات رحلات العيد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة باسم الغلايني إن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت من 15-20% ، ما أدى إلى خفض نسبة الحجوزات السياحية للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف الغلايني لـ " الوكيل الإخباري" أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 105% منذ بداية العام الحالي، أدى إلى ارتفاع أسعار رحلات الطيران وساهم بتراجع الطلب على الرحلات السياحية الخارجية.

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وأشار إلى أن ارتفاع تذاكر الطيران و أسعار الفنادق خلال اجازة العيد بسبب أسعار النفط عالمياً، غير من النمط السياحي عند المواطنين، رافقه ضعف بالقوة الشرائية لدى الزبائن.



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