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الثلاثاء، 26-10-2021 03:09 م

السيرة الذاتية لمدير الخدمات الطبية الجديد

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الوكيل الاخباري– صدر اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين العميد الطبيب يوسف جمال زريقات مديرا عاما للخدمات الطبية الملكية.

ويعد زريقات من الأطباء المميزين فنيا وإداريا، فهو حاصل على بكالوريوس الطب العام من الجامعة الأردنية عام 1988.

وحصل العميد زريقات خلال مسيرته العلمية على عدة شهادات هي:

1. البورد الأردني للجراحة العامة.

2. البورد الأردني في جراحة القلب.

3. زمالة كلية الأطباء البريطانية بالجراحة العامة.

4. زمالة كلية امراض القلب الامريكية بجراحة الأطفال.

وتقلد زريقات عدداً من المناصب الإدارية العسكرية وهي:

1.رئيس اختصاص جراحة القلب في الخدمات الطبية المكية.

2.رئيس دائرة الجراحة العامة في الخدمات الطبية الملكية.

3.المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية.

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