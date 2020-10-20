الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

تعديلات على توزيع المياه في عمان - أسماء المناطق

قرارات حكومية حاسمة ومصيرية قادمة

أسعار الذهب الثلاثاء 20/10/2020

تعليق دوام مدارس حكومية وخاصة - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الثلاثاء 20/10/2020

المملكة تشهد انخفاضا على الحرارة

279 مطلوباً في قبضة الامن والحملة الامنية مستمرة

استمرار اتاحة الدخول لتقديم الاختبارات في المدارس اليوم

نقيب المحروقات للوكيل : محطات الوقود تاثرت بشكل كبير من الحظر الشامل




الثلاثاء، 20-10-2020 09:42 ص

السير تتوعد وسائل النقل العام لهذا السبب

73c09663-ee2d-4831-89b4-e74e914a1851


الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة سير العاصمة العقيد رائد العساف أن "السير" لن تتهاون مع مخالفات سائقي حافلات النقل العام لأوامر الدفاع التي تُلزمهم بعدم تحميل الركاب بما يزيد على 75 % من السعة الاستيعابية للمركبة.

اضافة اعلان
واوضح في تصريحات صحفية، أن تحقيق التباعد الجسدي بين الركاب، مراقبه من قبل رقباء السير والمباحث المرورية وأنه لا تهاون في هذا الموضوع .

وقال العساف انه تم تعزيز الجهود الرقابية بشكل مكثف على وسائل النقل العام في محافظات المملكة كافة بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين برفع أجرة النقل من قبل البعض وذلك للتأكد من مدى التزام سائقي حافلات النقل العام بالأجرة المقررة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f8e842672368

البيانات الإحصائية تسهم في التخفيف من تأثير كورونا على المجتمع

كنافة_التوست

محل حلويات يوزع كنافة مجاناً لتحسين مزاج الأردنيين

D93F0329-014C-497B-9E4F-E4355BBC7BD4

عقد أولى جلسات قضية شهداء البحر الميت اليوم

مي

تعديلات على توزيع المياه في عمان - أسماء المناطق

حك

قرارات حكومية حاسمة ومصيرية قادمة

وز

تعليق دوام مدارس حكومية وخاصة - أسماء

أخبار متعلقة
112019189333500379511

إدارة السير: إعادة فتح نفق تقاطع السابع

1603054522889

بحث تعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن و سلطنة عُمان

552009fe-0f85-4f44-a7d9-4a0827a44bbf

مخالفة وحجز وسائط النقل غير الملتزمة بالسعة المقعدية

68a27994-6f1c-4fd9-8dc0-2a66936c046d

إربد: 14 مخالفة لأشخاص ومنشآت تجارية

620207151738144078256

عودة حركة السير لطبيعتها داخل نفق السابع

12020294824753736090

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير