السير تتوعد وسائل النقل العام لهذا السبب

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس شعبة سير العاصمة العقيد رائد العساف أن "السير" لن تتهاون مع مخالفات سائقي حافلات النقل العام لأوامر الدفاع التي تُلزمهم بعدم تحميل الركاب بما يزيد على 75 % من السعة الاستيعابية للمركبة.واوضح في تصريحات صحفية، أن تحقيق التباعد الجسدي بين الركاب، مراقبه من قبل رقباء السير والمباحث المرورية وأنه لا تهاون في هذا الموضوع .وقال العساف انه تم تعزيز الجهود الرقابية بشكل مكثف على وسائل النقل العام في محافظات المملكة كافة بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين برفع أجرة النقل من قبل البعض وذلك للتأكد من مدى التزام سائقي حافلات النقل العام بالأجرة المقررة.