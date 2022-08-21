السير: ضبط عدد كبير من المخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات السير، إنه تم ضبط عدد كبير من المخالفات الخطرة، خلال نهاية الأسبوع، خاصة مخالفات المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات ، وذلك بالتزامن مع اعلان نتائج التوجيهي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم التعامل مع عدة بلاغات يومي الخميس والجمعة، كان أبرزها حادث تصادم وقع الجمعة، على طريق المطار بين دراجة نارية ومركبة، نتج عنه وفاة شاب عشريني، بالإضافة إلى حادث وفاة طفل (5 أعوام) سقط من مركبة " بكب" أمس السبت ، في منطقة رم.



وبيّن أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة خلال 24 ساعة، كان أبرزها تجاوز الإشارة حمراء، والقيادة بصورة متهورة، واتخاذ مسرب خاطئ، إلى جانب ضبط 4 أشخاص يقودون مركبات وهم لا يملكون رخصة قيادة، في مناطق بالعاصمة عمان.