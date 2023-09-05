السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار وحجز رخصة القيادة

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن ارتكاب مخالفة "بروز حمولة المركبة" من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100) سم، تعتبر تعطيلاً للحركة المرورية وخطراً يهدد السلامة العامة.



وأضافت الإدارة، في منشور لها عبر "فيسبوك" أنه بحسب تعديلات قانون السير الجديد، فإن ارتكاب هذه المخالفة يقتضي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، إضافة إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.

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وشددت على أهمية الالتزام لان الطريق ملك للجميع.





