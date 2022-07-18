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الإثنين، 18-07-2022 09:39 ص

السير: لا وفيات إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير إنه لم يُسجل أي وفاة خلال الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف الهزايمة، خلال التقرير المروري الصباحي، على اذاعة الأمن العام، أنه وقع صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم بين 3 مركبات، بعد اشارات المحطة باتجاه شارع الجيش في العاصمة عمان، ما سبب أثراً مرورياً، تم التعامل معه من قبل كوادر ادارة السير.

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وبيّن، أنه تم توزيع المجموعات على الطرقات، لتسهيل الحركة أمام المواطنين.
ودعا السائقين إلى التأكد من تعبئة المركبات بالمياه مع ارتفاع درجات الحرارة ، حتى لا يحدث تعطل مفاجئ. 

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