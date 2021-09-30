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الخميس، 30-09-2021 11:08 ص

السير لـ الوكيل : مخالفات القيادة بطريقة متهورة والاستعراضية تتابع بشكل حثيث

سير خاص


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكدت إدارة السير أن مخالفات القيادة بطريقة متهورة واستعراضية من المخالفات المتابعة بشكل حثيث من قبل رقباء السير والدوريات والمباحث المرورية في الميدان وعلى مدار الساعة .

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وأشارت اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن هذه المخالفة تعد تعديا على حقوق الآخرين محذرة السائقين من تلك الممارسات.


ودعت المواطنين أن يكونوا شركاء في ضبط هذه السلوكيات الخطيرة من خلال الإبلاغ عنها عبر رقم الشكاوى الخاص بإدارة السير عبر تطبيق الواتس اب (٠٧٧٠٩٩٩٠٣٠) والذي يستقبل كافة الفيديوهات والصور ويتم التعامل معها بسرية تامة.

 

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