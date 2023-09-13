السير: التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد

الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه لوحظ وجود التزام كبير من قبل السائقين بقانون السير الجديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



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وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن هناك انطباع ايجابي بعد دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ، حيث شهدت شوارع العاصمة عمّان، وباقي المحافظات التزاماً كبيراً بحزام الأمان وقواعد السير.



وأضاف:" شهدنا التزام كبير بعدم استخدام الهاتف النقال وحمله باليد أثناء القيادة، وكذلك وضع حزام الأمان والالتزام بالسرعات المحددة والشواخص" .



وبدأ العمل بقانون السير الجديد يوم أمس الثلاثاء، وتم تغليظ العقوبات على المخالفات، خاصة المخالفات الخطرة.