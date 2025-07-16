أبوزيد: الاحتلال يعيد رسم جغرافيا غزة بما ينسجم مع خارطته السياسية

وأوضح أبوزيد أن الاحتلال يحاول التحايل من خلال تغيير الواقع الجغرافي ليتوافق مع خرائطه، وليس العكس، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل تقارير عسكرية تتحدث عن نية رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تقديم تصور جغرافي جديد لما يُعرف بالمنطقة الإنسانية جنوب محور "موراغ".
وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى استنساخ نموذج الضفة الغربية في غزة، عبر إنشاء ممرات حركة عسكرية تؤمّن حرية التنقل لقواته في أي وقت، مشيراً إلى أن هناك احتمالية لإزاحة محور "موراغ" جنوباً بهدف تقليص مناطق السيطرة. كما قد تنسحب القوات من المحور مع الإبقاء على ممرات الحركة لضمان سرعة التحرك أثناء وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد أبوزيد أن الاحتلال لا يزال يعتمد على استراتيجية المحاور من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لتقسيم القطاع إلى "كنتونات".
إلا أنه استدرك بالقول إن مدى نجاح هذه الاستراتيجية يبقى محل شك، خصوصاً مع فشل خطط الجنرالات الإسرائيليين و"عربات جدعون"، في ظل المؤشرات الميدانية التي تشير منذ بداية حزيران إلى أن الكفة تميل لصالح المقاومة.
-
أخبار متعلقة
-
بديل جديد للسجن في الأردن .. المراقبة الإلكترونية تدخل حيّز التنفيذ
-
رئيس قطر للسياحة يشيد بمتحف الأردن وبمستواه المتقدم وتنوع معروضاته
-
تعليمات مشددة لمعادلة الشهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة
-
مجلس نقابة الصحفيين يلتقي عددًا من أعضاء الهيئة العامة في البترا
-
الأمن العام يوضح مفهوم "الحوادث المنفردة" وأسبابها وسبل الوقاية منها
-
جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة
-
"تنشيط السياحة" تبحث سبل تطوير خدمات المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية
-
الملك يحيّي فريق الإطفاء الأردني العائد من سوريا