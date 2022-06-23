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الخميس، 23-06-2022 10:36 م

الشباب تختتم ورشة إعداد الميسرين الرابعة

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس ورشة اعداد الميسرين الرابعة والتي جاءت ضمن مشروع "اسع - نوادي البحث عن العمل"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع مركز تطوير الاعمال، ومنظمة العمل الدولية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم، يهدف المشروع الذي حضره النائب دينا البشير ومدير المراكز الشبابية والكشافة فراس الشوابكة وممثلون عن الشركاء، إلى تفعيل وإشراك الشباب في أنشطة البحث عن عمل لتمكينهم من العثور على وظائف مناسبة، من خلال دورات تدريبية مكثفة على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل للوصول الى الفرص الحقيقية.

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