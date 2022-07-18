الشبول يتفقد المستشفيين الميدانيين في عمان واربد

الوكيل الاخباري - تفقد أمين وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والاوبئة الدكتور رائد الشبول المستشفيين الميدانيين في العاصمة عمان ومحافظة إربد، يرافقه مدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو اليقين، ومدير إدارة الخدمات بالوزارة المهندسة سعاد نايف ومدراء المستشفيات الميدانية.



وأجرى الشبول، اليوم الاثنين، زيارة إلى المستشفى الميداني في إربد، فيما اجرى امس، زيارة ميدانية إلى المستشفى الميداني في عمان؛ للوقوف على جاهزية على جاهزيتهما للتعامل مع أي طارئ.

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