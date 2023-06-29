الشبول يزور عدد من المراكز الصحية المناوبة بمحافظات الوسط خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري - زار أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول اليوم الخميس، عدداً من المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة العيد بمحافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء اطلع خلالها على واقع الخدمات الصحية المقدمة في هذه المراكز.

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وقال الشبول، إن الجولات والزيارات تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية دأبت طواقم من وزارة الصحة على تنفيذها للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في أيام العمل والعطل الرسمية بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمة الصحية فيها والوقوف على احتياجات هذه المستشفيات والمراكز الصحية اللازمة لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمرضى والمراجعين.



وشملت الزيارات الميدانية اليوم في محافظات الوسط، مركز صحي الرشيد، مركز صحي الأمير حمزة، الزرقاء الجديدة، وادي الحجر، المختبر المركزي في الزرقاء، ومديرية صحة الزرقاء، ومركز صحي ماركا، والنصر، وعمان الشامل، ومديرية صحة العاصمة، صويلح،و وادي السير، والفحيص، ومركز صحي عين الباشا، واسعاف وطوارئ مستشفى الأمير حسين، ومديرية صحة البلقاء.



وجال الشبول في أقسام هذه المراكز واستمع لمطالب المرضى والمراجعين والمجتمع المحلي، كما استمع الى احتياجات الكوادر الطبية والفنية العاملة لتقديم أفضل الخدمات الصحية.



وهنأ الشبول الكوادر الصحية العاملة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وثمّن جهودهم المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.

