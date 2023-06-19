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الإثنين، 19-06-2023 03:34 م

الشبول يشارك في أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب

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الوكيل الإخباري - يشارك وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، في أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 19 إلى 21 الشهر الحالي.

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ووصل الشبول إلى الرباط اليوم الإثنين، تمهيداً للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب، والذي يسبقه اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وحفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي، والتي شاركت مؤسسات إعلامية وصحفية أردنية بترشيح أعمال لمختلف فئاتها.


وتناقش الدورة الثالثة والخمسون لمجلس وزراء الإعلام العرب موضوعات وملفات تتصل بتعزيز التعاون والعمل الإعلامي العربي المشترك، وفي مقدمتها، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي كلف مجلس وزراء الإعلام العرب الأردن بإعدادها، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية (2022 - 2026).


كما تبحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة (2030)، والقضية الفلسطينية وسبل دعمها إعلاميا، والتربية الإعلامية والمعلوماتية التي قدّم الأردن تجربته فيها، وجرى تعميمها على الدول العربية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام بملفات التعاون الإعلامي العربي.

 




 

 


 

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