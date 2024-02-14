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الأربعاء، 14-02-2024 10:46 ص

الشخانبة : ارتفاع أسعار الموز البلدي بسبب ضعف الانتاج

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

أكد مدير السوق المركزي للخضار التابع لأمانة عمان الكبرى ، كساب الشخانبة ، أن أسعار الموز البلدي أعلى من معدلاته الاعتيادية وذلك بسبب ضعف الانتاج .اضافة اعلان


واوضح الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" ان الكميات الموردة للسوق المركزي بلغت خلال الاسبوع الماضي من 50 الى 60 طن يومياً وذلك أقل من المعدل الاعتيادي الذي يقدر بنحو ١٧٠ طن يوميا وعزا ذلك الى ضعف الانتاج . 

وبين الشخانبة ان اسعار الموز حالياً بين 60 الى 100 قرشا للكيلو وهي اعلى من المعدل الاعتيادي الذي لا يتجاوز الـ 70 قرشا للكيلو . 

وفي سياق منفصل ، اشار الشخانبة أن اسعار الثوم ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال اسبوعين وذلك بسبب بدء  عملية قطاف الثوم الاخضر المحلي واسعاره قد تكون من دينار الى دينار ونصف . 

وكانت قد اصدرت حماية المستهلك بيانا يوم أمس من شكاوى بوجود ارتفاع بأسعار الخيار والكوسا والموز البلدي بالاسواق المحلية والتي اوضح الشخانبة مسبقا بأن ارتفاع اسعار الكوسا والخيار كان بسبب زيادة الطلب وانخفاض الكميات الموردة من هذه الاصناف الى السوق .

 




 

 


 

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