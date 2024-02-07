الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بذكرى يوم الوفاء والبيعة .. ولي العهد ينشر رسالة لجده الملك الراحل الحسين

التعامل مع 35 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل غرب خان يونس

البترا تبدأ إجراء مسح أثري لمنطقة ساحة الخزنة لغاية المدرج

ذهبت لوداع أبيها .. وفاة أردنية وابنتها بحادث سير مروع بالإمارات

نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية لاجتماع لبحث رد حماس

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

إصابة بتصادم مركبتين على شارع الاستقلال

الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

النص الحرفي لردّ "حماس" على اتفاقية وقف الحرب في غزة

الأربعاء، 07-02-2024 09:51 ص

ارتفاع كيلو البصل 5 قروش بالسوق المركزي اليوم

120241711214255173317


الوكيل الإخباري-أكد مدير السوق المركزي للخضار، كساب الشخانبة، أن حركة جميع الأصناف من الخضار والفاكهة في السوق مستقرة ومتوفرة بكميات مناسبة.

اضافة اعلان

حيث بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الأربعاء 2914.639 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 127.953 طن .

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفع سعر البصل الناشف اليوم بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس  ، حيث بلغ سعره بين 25 و 35 قرشا للكيلو . 

 

فيما استقر سعر الاصناف الأخرى من الخضار ، وبلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والخيار بين 60 و 90 قرشا للكيلو ، و البطاطا بين 30 و 50 قرشا للكيلو . 

 

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي للخضار : 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4 (1)

بذكرى يوم الوفاء والبيعة .. ولي العهد ينشر رسالة لجده الملك الراحل الحسين

file

التعامل مع 35 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

99

البترا تبدأ إجراء مسح أثري لمنطقة ساحة الخزنة لغاية المدرج

3 (43)

ذهبت لوداع أبيها .. وفاة أردنية وابنتها بحادث سير مروع بالإمارات

357614_20_1683101943

إصابة بتصادم مركبتين على شارع الاستقلال

194758

الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

أخبار متعلقة
122022298553742094464

ارتفاع سعر البطاطا بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء

IbfGPoz2SgAlc3zBVvryCbTTP559scuoa6XFUFcv

سعر الثوم يصل اليوم الى ثلاثة دنانير ونصف في السوق المركزي للخضار

1220221381846759697121

انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي اليوم الأحد

WhatsApp Image 2024-01-27 at 00.12.33

لائحة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

120243163153516310131

أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

320222681647236353886

ارتفاع طفيف بسعر كيلو الخيار بالسوق المركزي اليوم