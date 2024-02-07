ارتفاع كيلو البصل 5 قروش بالسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري-أكد مدير السوق المركزي للخضار، كساب الشخانبة، أن حركة جميع الأصناف من الخضار والفاكهة في السوق مستقرة ومتوفرة بكميات مناسبة.





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حيث بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الأربعاء 2914.639 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 127.953 طن .





ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفع سعر البصل الناشف اليوم بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعره بين 25 و 35 قرشا للكيلو .

فيما استقر سعر الاصناف الأخرى من الخضار ، وبلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والخيار بين 60 و 90 قرشا للكيلو ، و البطاطا بين 30 و 50 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي للخضار :



