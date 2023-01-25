أمين عمان يشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، إن لدى أمانة عمان داخل حدودها أصولا تقدر قيمتها بمليار و500 مليون دولار قابلة للاستثمار.



وأضاف أن لدى الأمانة فرصا تستهدف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى استراتيجية وكبرى على مستوى المدينة تعد على شكل حزم استثمارية كل 3 أشهر، حزمة جديدة.



جاء ذلك خلال مشاركة أمين عمان في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة السعودية.

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