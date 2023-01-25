الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

منخفضات جوية وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

الملك يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

أمين عمان يشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

زراعة المفرق تحتفل بيوم الشجرة

اليرموك تحدد موعد إجراء انتخابات اتحاد طلبتها

بحث التعاون الأكاديمي والعلمي بين اليرموك والسفارة النيجيرية

وزير الزراعة: الأمن الغذائي يحظى باهتمام ملكي وأولوية خاصة

الأربعاء، 25-01-2023 07:22 م

أمين عمان يشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

w


الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، إن لدى أمانة عمان داخل حدودها أصولا تقدر قيمتها بمليار و500 مليون دولار قابلة للاستثمار.

وأضاف أن لدى الأمانة فرصا تستهدف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى استراتيجية وكبرى على مستوى المدينة تعد على شكل حزم استثمارية كل 3 أشهر، حزمة جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة أمين عمان في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة السعودية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

w

الملك يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

1202311212721986221938

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

w

زراعة المفرق تحتفل بيوم الشجرة

1202322131313887292859

اليرموك تحدد موعد إجراء انتخابات اتحاد طلبتها

أخبار متعلقة
news-250321-saudi.yemen

تنويه هام الى الاردنيين في السعودية

f6adc08fa50b28cef3f537c30b05b457

وفاة أردني بحادث تدهور في محافظة طبرجل السعودية

1202314103419158433628

"الهاشمية" تحصل على اعتماد وزارة التعليم العالي السعودية

be42e8b4-2021_5_30_2_32_41_908

ممثل شركات الحج والعمرة يكشف أسباب ارتفاع كلفة الحج للموسم المقبل

حجاج على صعيد عرفات خلال موسم الحج الماضي

الأوقاف تكشف معيار القبول لاختيار الحجاج الأردنيين للعام الحالي

wwwww

السعودية تقبض على أردني بحوزته مواد مخدرة - صورة