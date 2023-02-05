أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

الوكيل الاخباري - أكد أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، أن الحالة الجوية الاستثنائية المتوقعة غدا الاثنين، تستدعي الجاهزية القصوى والاستعداد التام للتعامل مع غزارة الأمطار والرياح الشديدة المتوقعة.



وشدد على ضرورة رصد جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في مناطق العاصمة، ورصد الميادين والأنفاق المرورية على مدار الساعة، وإيجاد حلول فورية من بلاغات تصل إلى غرفة طوارئ تلاع العلي أو الغرف الفرعية في المناطق.



جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بحضور نائبه محمد رسمي القيسي، ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، بنواب مدير المدينة ومدراء الدوائر المعنية والمناطق للتأكيد على أخذ كامل الاستعدادات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي صنفته مراكز التنبؤات الجوية بأنه من الدرجة الرابعة.



ودعا الناطق الإعلامي في الأمانة، ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180) .

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