الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

توضيح حول دوام المدارس والموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

الارصاد تبشر الاردنيين : ثلوج متراكمة على ارتفاع 1000 متر

الأحد، 05-02-2023 09:19 م

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

7202213144447294806169


الوكيل الاخباري - أكد أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، أن الحالة الجوية الاستثنائية المتوقعة غدا الاثنين، تستدعي الجاهزية القصوى والاستعداد التام للتعامل مع غزارة الأمطار والرياح الشديدة المتوقعة.

وشدد على ضرورة رصد جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في مناطق العاصمة، ورصد الميادين والأنفاق المرورية على مدار الساعة، وإيجاد حلول فورية من بلاغات تصل إلى غرفة طوارئ تلاع العلي أو الغرف الفرعية في المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بحضور نائبه محمد رسمي القيسي، ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، بنواب مدير المدينة ومدراء الدوائر المعنية والمناطق للتأكيد على أخذ كامل الاستعدادات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي صنفته مراكز التنبؤات الجوية بأنه من الدرجة الرابعة.

ودعا الناطق الإعلامي في الأمانة، ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180) . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1675618093441

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

1202311182544515281555

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

120231204732761055691

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

11202213184449745485288

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

22023463443249021801

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

220235184654782159468

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

أخبار متعلقة
220232233317480638836

عجلون : الأمطار تحفز الزراعات الشتوية و الحقلية

M63A2668

ارتفاع تخزين السدود إلى 89.5 مليون متر3 مياه

1675502646837

وزارة المياه: ارتفاع الهطول المطري العام إلى 55% - (تفاصيل)

328612865_723451279183400_8479068143493978241_n

بلدية بيرين تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار في طريق ام الفطاير

1202319211711962104738

امين عمان : 753 الفا و365 مستخدما للباص السريع في كانون الثاني

w

أمين عمان يشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض