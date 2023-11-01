الشواربة: 2.2 مليون راكب لباص عمان والباص السريع الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أكد أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، أن عدد ركاب باص عمّان والباص سريع التردد وصل مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى 2.2 مليون راكب.
وقال الشواربة، في تغريدة له عبر منصة X :"ويستمر منحنى أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في عمان متصاعداً .. نعتز بخدمتكم.
ويستمر منحنى أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في عمان متصاعداً حيث بلغ عدد الركاب لشهر تشرين اول- أكتوبر الحالي ما يقارب (2.2 مليون راكب) لباص عمان والباص سريع التردد..— د. يوسف الشواربه Yousef Alshawarbeh (@YousefShawarbeh) October 31, 2023
نعتز بخدمتكم🇯🇴 pic.twitter.com/Fbq0CFY8I4