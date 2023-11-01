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الأربعاء، 01-11-2023 10:08 ص

الشواربة: 2.2 مليون راكب لباص عمان والباص السريع الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، أن عدد ركاب باص عمّان والباص سريع التردد وصل مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى 2.2 مليون راكب.

وقال الشواربة، في تغريدة له عبر منصة X :"ويستمر منحنى أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في عمان متصاعداً .. نعتز بخدمتكم.

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