الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 29-12-2022 11:31 ص

الصحافة تفقد أحد أبرز رجالاتها.. الدكتور محمد جهاد الشريدة في ذمة الله

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الوكيل الاخباري- فقدت الصحافة الأردنية احد أبرز رجالاتها الدكتور والمربي الفاضل الدكتور محمد جهاد الشريدة (ابا المهيب) أستاذ كلية الاعلام في جامعة اليرموك بعد صراع مع المرض.

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ونعى صحافيين وأكاديميين الشريدة بكلمات مؤثرة داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يكون ما قدمه لطلبة كلية الاعلام وخريجيها من علم ومعرفة ونصح وإرشاد شفيعاً له يوم القيامة.


كلمات مؤثرة قالها كل من يعرف الشريدة بعد مسيرة حافلة بالعطاء ونبل الاخلاق وفكر يستنير به كل من عرفه، باعتبار رحيله من أقسى خسارات ميدان الصحافة والاعلام في المملكة.


وتداول طلبة وخريجي كلية الاعلام صور المربي الفاضل الذي توفاه الله بكل ألم وحزن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل اليوم الخميس، بعد صلاة العصر.

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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