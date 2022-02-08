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الثلاثاء، 08-02-2022 06:37 م

الصحة الأردنية تفكر باستخدام الفحص السريع

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة محمود الغزو، الثلاثاء، إن الوزارة تفكر باستخدام الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا، بالرغم من أن دقة الفحص السريع أقل من فحص (PCR).

وقال الغزو قد نضطر لاستخدام الفحص السريع في حال زيادة أعداد الفحوص بشكل كبير، بالرغم من أن دقة هذه الفحوص هي أقل بكثر من فحص PCR وتكلفته أقل، وذلك وفق تصريح لقناة المملكة

وأضاف أن "مدى دقة الفحص السريع قد تصل إلى 80-90 %، ونحن الآن ضمن مرحلة النقاش وعلى لجنة الأوبئة اتخاذ القرار".

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