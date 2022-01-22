الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في مصنع يحتوي على مواد عازلة (بولسترين) بمساحة إجمالية قدرت بحوالي(٧٠٠) م٢ بمنطقة دير علا، الأمر الذي استدعى تدخل فرق الإطفاء والتي عملت بدورها على إخماد الحريق والسيطرة عليه، هذا ونتج عنه وفاة شخص من جنسية آسيوية اثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة في مختلف انحاء الجسم، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.



هذا وقد شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد من مرتباتها.

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