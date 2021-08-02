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الإثنين، 02-08-2021 11:57 ص

الصحة تؤكد استمرارية مجانية لقاح كورونا في المملكة

الصحة


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة في ارتفاع، مضيفا أن مؤشرات نسب الإيجابية ومعدل الانتشار تشير إلى الارتفاع الشديد في عدد الحالات.

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ودعا البلبيسي خلال تصريحات صحفية، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي مشيرا إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات شبه معدوم بين المواطنين خلال الأسابيع الماضية.


وبحسب البلبيسي، فإن "نسبة الإقبال من قبل المواطنين لتلقي المطعوم ضد فيروس كورونا في ارتفاع، منوها إلى زيادة نسبة إقبال المواطنين على تلقي المطعوم خلال الشهر الماضي حوالي مليون و400 ألف جرعة".


وأكد البلبيسي أنه لم يصدر عن وزارة الصحة أو الجهات المسؤولة أي قرار متعلق بأن يصبح لقاح كورونا مدفوع الثمن، مضيفا أن المطاعيم متوفرة ونقدمها لجميع المواطنين ولكل من يوجد على أرض المملكة من الجنسيات الأخرى.


ولفت البلبيسي أن أمر الدفاع رقم (32) سيدخل التنفيذ في الخامس من هذا الشهر، بحيث سيتوجب على الموظف في القطاع العام أخذ المطعوم أو إجراء فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر، وفي حال مخالفته لا يسمح له بالالتحاق للعمل وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية.


 




 

 


 

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