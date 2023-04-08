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السبت، 08-04-2023 03:04 م

الصحة تحدد فئة يجب عليها الاكثار من تناول شوربة الفطر خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية والتثقيف بوزارة الصحة نصائح وارشادات هامة يجب اتباعها للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "دال"  أثناء الصيام .اضافة اعلان


ونصحت المديرية في منشور لها عبر حسابها الخاص على " فيسبوك " الاشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين دال بضرورة تناول  مدعمات فيتامين دال بارشادات الطبيب ، وضرورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة 3 مرات اسبوعيا ولمدة ربع ساعة .

ووجهت بضرورة تناول شوربة الفطر على وجبة الافطار لانها تمد الجسم بفيتامين دال ، وتناول الحليب او اللبن او الاجبان المدعمة او البيض على وجبة السحور واكدت ان الاسماك تعد مصدرا جيدا لفيتامين دال واهمها سمك السلمون والسردين .

 




 

 


 

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