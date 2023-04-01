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السبت، 01-04-2023 02:07 م

الصحة تنشر ارشادات وتحذيرات هامة لمرضى نقص الحديد في الصيام

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الوكيل الإخباري- نشرت مديرية التوعية والتثقيف بوزارة الصحة ارشادات ونصائح هامة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد في رمضان .اضافة اعلان


ونصحت في منشور لها عبر حسابها الخاص على "فيسبوك " بتناول مكملات الحديد بعد استشارة الطبيب وتناول مصادر الحديد من أصل حيواني مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والكبدة ، و من اصل نباتي مثل السبانخ والعدس والبقوليات .

ونوهت الى عدم تناول المصادر الغنية بالحديد مع اغذية تحتوي الكالسيوم مثل اللبن او الحليب و عدم شرب الشاي بعد الوجبة الغنية بالحديد مباشرة وترك مدة من 2-3 ساعات .

واختتمت بنصيحة لتحسين  امتصاص الحديد تناول مصادر فيتامين سي مثل الفلفل الملون وعصير البرتقال و  البندورة والليمون .

 




 

 


 

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