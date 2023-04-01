الصحة تنشر ارشادات وتحذيرات هامة لمرضى نقص الحديد في الصيام

الوكيل الإخباري- نشرت مديرية التوعية والتثقيف بوزارة الصحة ارشادات ونصائح هامة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد في رمضان . اضافة اعلان





ونصحت في منشور لها عبر حسابها الخاص على "فيسبوك " بتناول مكملات الحديد بعد استشارة الطبيب وتناول مصادر الحديد من أصل حيواني مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والكبدة ، و من اصل نباتي مثل السبانخ والعدس والبقوليات .



ونوهت الى عدم تناول المصادر الغنية بالحديد مع اغذية تحتوي الكالسيوم مثل اللبن او الحليب و عدم شرب الشاي بعد الوجبة الغنية بالحديد مباشرة وترك مدة من 2-3 ساعات .



واختتمت بنصيحة لتحسين امتصاص الحديد تناول مصادر فيتامين سي مثل الفلفل الملون وعصير البرتقال و البندورة والليمون .

